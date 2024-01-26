Buğra Kavuncu: 4 şubat’ta büyük lansmanımız olacak

İYİ Parti İBB Başkan Adayı Sayın Buğra Kavuncu, Beyoğlu'nda yaptığı açıklamada, İBB adaylığı lansmanının 4 Şubat'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

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İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Barosu’nu ziyaret etti.

Kavuncu’nun ziyaretine partili birçok avukat eşlik ederken, ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kavuncu, şunları söyledi:

“Bu soğuk ve yağmurlu havada değerli gazetecilere, sizlere teşekkür ediyorum. Bugün Beyoğlu’ndayız. İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı Sayın Filiz Saraç’ı ziyaret ettik. Bu çabalarımız, çalışmalarımız, kampanya süreci Türkiye’de demokrasinin kök saldığını ve kültür haline geldiğini gösteriyor. Ama bununla beraber tam demokrasinin varlığı için hukuk da şart. Önceliği İstanbul Barosu’na vermemiz de bu açıdan önemli bizim için. AYM-Yargıtay çatışması gibi durumlar tam bir demokrasinin tesisi için korkuya ve tereddüde yol açıyor. Geçtiğimiz günlerde Merhum Necmettin Erbakan’ın bir görüntüsü sosyal medyada vardı. AYM’nin verdiği karar kendileri açısından ne kadar kabul edilmesi zor olsa da “AYM kararlarını beğenmeyebilirsiniz ama bunları uygulamak ve bunlara tabii olmak mecburiyetindesiniz” diyor. Bu, bence bugüne de taşınabilecek en kıymetli mesaj. Can Atalay konusunu da konuştuk. İYİ Parti olarak ilk günden beri birçok beyanda bulunduk. Yargıtay’ın AYM’nin kararını tanımamasını, daha önce de belirttiğimiz gibi kınıyoruz.”

“HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLIYORUZ”

Asıl gündemlerinin İstanbul olduğunu ifade eden Kavuncu, “Büyükşehirle ilgili 4 Şubat’ta büyük bir lansmanımız olacak. Özellikle İstanbul İl Başkanlığı dönemimizdeki 5 yıllık bilgimizi, birikimimizi ve tecrübemizi, mevcut İl Başkanlığımızın sürdürdüğü ‘Bizim İstanbul’ projesi kapsamında İstanbullunun ihtiyaçlarını ve sorunlarını biliyoruz. Bunlarla ilgili de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. 4 Şubat’ta, Genel Başkanımızın katılacağı ve ilçe belediye başkanlarımızın tanıtılacağı bir program gerçekleştireceğiz. İnşallah, 1 Nisan sabahı iyi olan kazansın ki biz iyiyiz” dedi.

“İKİ KUTUPLU SİYASETİN DEPREM RİSKLERİNİ ORTADAN KALDIRAMADIĞINA ŞAHİT OLDUK”

Beyoğlu esnafının İBB’ye dair bir şikayetinin olup olmadığı sorusunu cevaplayan Kavuncu, “Vatandaşımızın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz. Dün Fatih’te, bugün Beyoğlu’nda şikayetleri dinledik. Bu bir seçim dönemidir, elbette ki milletin ihtiyaçlarını anlamak fakat bunları da milletin ihtiyaçlarını çözecek şekilde değerlendirmek lazım. Aslolan budur. Aslolan birilerinin açığını yakalamak ya da kötülemek değil aslolan sizlersiniz, bizleriz, İstanbullulardır. Bütün sıkıntıları ileteceğiz. Ekonomi her yerde gündem, yüksek enflasyonla ilgili sıkıntı duyuyoruz. Beyoğlu’nun çehresi, insan profili değişti. Düzensiz göç gibi ciddi bir sorundan kaynaklı ciddi bir rahatsızlık da var. Biz dinlemeye devam ediyoruz, çözümlerimizi 4 Şubat’ta gündeme getireceğiz. Zaten daha önceki il başkanlığı dönemimde de sorun tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi İBB yönetimiyle de kamuoyuyla da paylaşmıştık. Burada otopark, trafik ciddi problemler. Tabii bunlar yeni değil, 25-30 yıllık problemler. Belediyeyle devlet kurumlarının el ele vererek altından kalkabileceği konu olarak İstanbul’daki deprem meselesi var. Biz hep üçüncü yol bir alternatif diyoruz. İki kutuplu siyasetin deprem risklerini ortadan kaldıramadığına şahit olduk. İlgili bütün kurumların iş birliği içinde çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.