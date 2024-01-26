Ev aletleri kazalarını önleme tavsiyeleri

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, küçük ev aletlerinin doğru kullanılmadığında potansiyel tehlikeler oluşturduğunu ve kazalara yol açabileceğini vurguladı.

Abone ol

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamada, ev kazalarını önlemek için günlük kullanılan küçük ev aletlerini doğru kullanmanın ve güvenlik önlemlerini bilmenin, hayati önem taşıdığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verileni Doç. Dr. Müge Ensari Özay, küçük ev aletlerinin doğru kullanılmadığında potansiyel tehlikeler oluşturabildiğini vurgulayarak, "Her ev aletinin kendine özgü güvenlik gereksinimleri olabilir, bu nedenle her zaman ürünün talimatlarına göre hareket etmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Ocak ve fırınlar, düzenli kontrol edilmeli"

Ocak ve fırınların yanlış kullanımdan kaynaklanan gaz kaçakları veya alevin kontrolsüz yayılması gibi kazalara neden olabileceğini kaydeden Özay, "Bu hataları önlemek için ocak ve fırınların düzenli olarak kontrol edilmesi, gaz sızıntılarını kontrol eden dedektörlerin kullanılması ve cihazların talimatlarına uygun şekilde kullanılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özay, ütülerin, kullanılmadıkları zamanlarda bile tehlike oluşturabildiğinin altını çizerek, "Kullanım sonrası ütülerin kapatılması unutulabilir veya güvenlikli bir şekilde kaldırılmazsa yanıklara neden olabilir. Ütü kullanımı tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde soğuması için yüzeyin koruyucu kapaklarla kapatılması ve kullanılmadığı zamanlarda kilitli dolapta saklanması gerekir." tavsiyesinde bulundu.

Özay, kablosuna takılarak düşme; suyla teması, kablo hasarı veya iç aksamında arıza gibi durumlarda elektrik çarpması; kablosunun kısa devre yapması veya motor gibi iç bileşenlerinin aşırı ısınması sonucu alev alma tehlikeleri bulunan elektrik süpürgelerinin, düzenli bakımını yapmak, filtrelerin temizliğini ve değişimini takip etmek, kullanılmadığı zamanlarda fişini prizden çekmek gerektiğini belirtti.

"Kesici aletler kullanılmadığı zamanlarda koruyucu önlemler alınmalı"

Kesici ev aletlerinin dikkatsizce kullanılması veya yanlış yerlerde bırakılmasının kazalara neden olduğunu aktaran Özay, bu aletlerin kullanıldıktan sonra hemen temizlenmesi gerektiğini, kullanılmadığı zamanlarda ise korumalı kılıf veya saklama kutularında tutulması gerektiğini kaydetti.

Özay, prizlere takılı unutulan elektrikli cihazların aşırı ısınabileceğini, birden fazla cihazın takılı olduğu prizlerin aşırı yüklenmesini önlemek için üzerindeki güç kapasitesini aşmayacak şekilde kullanılması gerektiğini aktardı. Kullanılmayan elektrikli cihazların fişini prizden çekmek gerektiğini hatırlatan Özay, CE onaylı kaliteli ürünlerden elektrikli cihaz satın almanın ve periyodik olarak elektrik tesisatını kontrol etmenin riski azaltacağını vurguladı.

"Düdüklü tencereler talimatlara göre kullanılmalı"

Düdüklü tencere ve su ısıtıcıları gibi ev aletlerinin güvenli kullanımı için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Özay, şunları kaydetti:

"Düdüklü tencere kullanımında, kullanım talimatları mutlaka okunmalıdır. Her düdüklü tencerenin farklı özellikleri olabilir. Özellikle, kapak doğru şekilde kapatılmalı ve kilitlendiğinden emin olunmalıdır. Yemek pişirme süreleri ve basınç ayarı, soğuma süresi konusunda talimatlar izlenmelidir. Yemek pişirme işlemi bittikten sonra düdüklü tencere soğumadan kapak açılmamalıdır. Soğuma süresine dikkat etmek çok önemlidir, aşırı basınç ciddi yaralanmalı yanıklara neden olabilir. Su ısıtıcılarında ise belirlenen maksimum su seviyesi aşılmamalıdır. Aşırı doluluk, buharlaşma sırasında tehlikeli olabilir. Su ısıtıcıları, içlerinde su yokken asla çalıştırılmamalıdır ve belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra otomatik olarak kapanmalıdır. Bu özellik çalışmazsa, aşırı ısınma ve yangın riski oluşur."

"Elektrikli cihazlar çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta tutulmalı"

Ev aletlerinin çocuklar veya evcil hayvanlar için gerekli önlemler alınmazsa potansiyel tehlike oluşturabildiğinin altını çizen Doç. Dr. Müge Ensari Özay, kazaları önlemek için priz kapakları ve priz kilitleme mekanizmalarının kullanılması gerektiğini söyledi.

Özay, elektrikli cihazların çocukların ulaşamayacağı yerlerde veya kilitli dolaplarda tutulması gerektiğini de belirtti.