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Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, suç örgütleriyle ortak mücadele edecek

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, suç örgütleriyle ortak mücadele edecek

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın içişleri bakanları, suç örgütleriyle ortak mücadele ve güvenlik alanında bilgi alışverişinin pekiştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

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Kırgızistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ulan Niyazbekov, Kazak mevkidaşı Yerjan Sadenov ve Özbek mevkidaşı Pulat Bobojonov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Üç ülkenin içişleri bakanları, bölgesel istikrara yönelik işbirliğini, suç örgütleri ve teröre karşı ortak mücadeleyi görüştü.

Toplantıda konuşan Bakan Niyazbekov, tek bir devletin cinayet şebekelerine yönelik mücadelesinin çoğu zaman yetersiz olduğunu belirtti.

Niyazbekov, "Suç şebekelerinin birçoğu uluslararası bağlantıya sahip. Bu tehdide karşı ortak ve uyumlu hareket edilmesi gerek. Bunun için temel koşul ülkeler arası güven." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik alanı ve bölgesel istikrara yönelik işbirliğine önem verdiklerini vurgulayan ev sahibi Kazak Bakan Sadenov da sadece 2023'te komşu ülkelerin talebi üzerine aranan 125 kişinin Kazakistan'da gözaltına alınarak kendi ülkelerine iade edildiğini belirtti.

Terör ve ayrılıkçılık gibi çeşitli sorunlara karşı ortak cephe alınması gerektiğini ifade eden Özbek Bakan Bobojonov da bu konuda somut adımların atılması gerektiğini bildirdi.

Üç ülkenin içişleri bakanları, suç örgütleriyle ortak mücadele ve güvenlik alanında bilgi alışverişinin pekiştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

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