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Ankara merkezli çocuk istismarı soruşturmasında 35 gözaltı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara merkezli çocuk istismarı soruşturmasında 35 gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde, sosyal medyadan çocukların cinsel istismarıyla ilgili ürettiği içerikleri paylaştığı ileri sürülen 37 şüphelinden 35'i gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan S.K'nin cep telefonundaki incelemede, çocuklara ait istismar içeriğine rastlanılması ve şüphelinin sohbet uygulamalarındaki gruplarda aktif olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bir sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair tespit üzerine bu gruplarda aktif olarak bulunan 37 şüpheliye yönelik gözaltı işlemi başlatıldı.

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

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