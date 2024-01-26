BIST 8.314
DOLAR 30,30
EURO 32,97
ALTIN 1.970,15
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mehmet Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı

Bakan Mehmet Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu, kurun önemli bir etkisi olmadığını belirtti. Şimşek, son 6 yılda kur yüzde 36,4 yükselirken, ihracatın yüzde 5 arttığına dikkat çekti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ihracata yönelik kur mesajı verdi.

Şimşek mesajında şunları kaydetti:

"İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur.

2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır.

Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür.

İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Samsunspor, Markus Gisdol ile yükselişe geçti
Samsunspor, Markus Gisdol ile yükselişe geçti
Dolandırdıkları altınları lüks mekanlarda harcayan dolandırıcılar yakalandı
Dolandırdıkları altınları lüks mekanlarda harcayan dolandırıcılar yakalandı
Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e soykırım davasında ihtiyati tedbir kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e soykırım davasında ihtiyati tedbir kararını açıkladı
Sivasspor’un yeni kalecisi sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor’un yeni kalecisi sağlık kontrolünden geçti
Bozdağ Kayak Merkezi açıldı, bu kez de kar birikmedi!
Bozdağ Kayak Merkezi açıldı, bu kez de kar birikmedi!
Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi 3 ayda 8 hastaya umut oldu
Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi 3 ayda 8 hastaya umut oldu
DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması İBB adayı olacak mı?
DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması İBB adayı olacak mı?
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Van’da yaban domuzu görüldü
Van’da yaban domuzu görüldü
Diyarbakır’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı
Diyarbakır’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü