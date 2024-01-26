Dolandırdıkları altınları lüks mekanlarda harcayan dolandırıcılar yakalandı

İzmir'de vatandaşları dolandırıp, aldıkları paraları lüks mekanlarda harcayan ve otomobil satın alan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

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İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp “kuyumcu soygunu oldu kimliğiniz olay yerinde bulundu siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor” şeklinde N.Ö. isimli kişiye ait yüklü miktarda ziynet eşyasını dolandıran şüphelileri yaptığı çalışmalar neticesinde tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; Ş.Ş, T.Ö, F.Ş ve M.K isimli 4 şüpheli yakalandı.



Dolandırdıkları altınları lüks mekanlarda yiyip otomobil almışlar

Şüphelilerin, dolandırdıkları altınları lüks mekanlarda harcadıkları ve otomobil satın aldıkları tespit edildi. Dolandırıcıların aldığı otomobile ise el konuldu. Öte yandan F.Ş. ve M.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.Ş. ve T.Ö. isimli şüphelilerin ise tutuklandığı belirtildi.