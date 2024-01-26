Van’da yaban domuzu görüldü

Van’ın Tuşba ilçesinde elektrik arızasına giden ekipler, yolda karşılaştıkları yaban domuzunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Abone ol
Tuşba ilçesine bağlı Derebey Mahallesi’ne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yolda yaban domuzuyla karşılaştı. Kırsal arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban domuzunun yola indiği görüldü. Yola inen yaban domuzuna rastlayan ekipler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yolun kenarında bir süre hızlıca koşan domuz, daha sonra gözlerden kayboldu.