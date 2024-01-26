CHP'den Muharrem İnce'ye yanıt: Görüşmeler olumlu sonuçlansaydı...

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamada CHP'ye sert sözlerle yüklenerek seçimler için ittifak yapmayacaklarını açıkladı. İnce'nin sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, yanıt verdi. Yücel, "Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Deniz Yücel, yaptığı açıklamada, "Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür" ifadelerini kullandı.

Yücel, şöyle devam etti:

"Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik."

"Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu" diyen Yücel, şunları söyledi:

"Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."

Muharrem İnce ne demişti?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararını açıkladı.

Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı hakkında konuşan İnce, aday adayları arasında Mehmet Sevigen'in de olduğunu ifade ederek "İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız" diye konuştu.

İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır" dedi.

İnce, "CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı."