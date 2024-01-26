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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Erdoğan'a İsveç teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Erdoğan'a İsveç teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dolayısıyla teşekkür etti.

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Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç'in katılımının NATO'yu daha güçlü hale getireceğini vurguladı.

İsveç'in üyeliğinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladığını belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a da hızlı imzası için teşekkür ediyorum." dedi.

Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve hükümetinin İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin destek mesajını da memnuniyetle karşıladığını aktararak, "Macaristan Parlamentosu toplanır toplanmaz Macaristan'ın (İsveç'in üyeliğine) onayını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan Parlamentosunun şubat sonunda yeniden toplanacağı bilgisini veren Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için bu tarihin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Karadağ Başbakanı Spajic de İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasını istediklerini ve bu süreçte Türkiye ve Macaristan'dan gelen "güzel haberleri" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.

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