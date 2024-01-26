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Cem Küçük canlı yayında kötü haberi verdi! 'Türk Sanayi Devi Üretimi Durdurdu

Cem Küçük canlı yayında kötü haberi verdi! 'Türk Sanayi Devi Üretimi Durdurdu

Gazeteci Cem Küçük, Güney Çelik'in üretimini durdurduğunu açıkladı. Adana'daki dev şirket, 800 çalışanının 2 aydır maaş alamadığı ifade edilirken, şirketin banka kredileri ve aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklı sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

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Gazeteci Cem Küçük, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından birinin ekonomik kriz nedeniyle üretimi durduğunu açıkladı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iflas eden şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

İktidara yakın Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında "Ekonomiden üzücü bir haber.” İfadeleri ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her sene hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan Güney Çelik'in üretimi durdurduğunu açıkladı.

Adana’da faaliyet gösteren demir çelik devinin 800 çalışanı bulunduğunun ve 300 çalışanın iki aydır maaş alamadığını belirten Cem Küçük "Şirket aile içi anlaşmazlık başta olmak üzere banka kredilerinden kaynaklı sıkıntı yaşıyormuş. Gerçekten çok büyük firma. İnşallah sıkıntıları atlatırlar" dedi.

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