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Hayatını kaybeden temizlik işçisi engelli kızı için çalışıyormuş

Hayatını kaybeden temizlik işçisi engelli kızı için çalışıyormuş

Bursa’da servis otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı çevrede bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hayatını kaybeden kişinin temizlik işçisi olduğu ve emekliliğini kazanmasına rağmen engelli kızı için çalıştığı öğrenildi.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki servis otobüsü Yıldırım Belediyesinde temizlik görevlisi Emin Durmuş (53) idaresindeki motosikleti dört yol ağzında fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Durmuş otobüsün altında kalırken, yaklaşık 6 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Durmuş’un ilk yardımına çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi Durmuş’a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde servis otobüsünün Durmuş’un kullandığı motosiklete çarptığı ve bir süre altında sürüklediği görüldü.
Emin Durmuş’un cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi’nde toprağa verildi.
Mahalle muhtarı Mehmet Çakır, “Servis otobüsünün meydana getirdiği bir kaza. Doğu istikametinden otobüsümüz geliyor, 105.sokaktan Emin abimiz geliyor. Kör nokta zaten burası. Otobüs motoru altın alarak 5-6 metre kadar sürüklüyor. Oradan hastaneye götürüyorlar ama maalesef Emin abimizi kaybettik. Her gün gördüğümüz bir kişiydi. Belediyemizin çalışanıydı zaten. Muhtarlığımızın bulunduğu yerde kart okuma sistemi var. Her sabah ve her akşam gelip kartını basıp evine gidiyordu. Kendi halinde bir abimizdi” dedi.

Öte yandan, Emin Durmuş’un emekliliğe hak kazanmasına rağmen fiziksel engelli kızı Senem Durmuş’un (21) bakım ve tedavi masrafları için çalıştığı öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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