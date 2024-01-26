Asgari ücret cebe girmeden eridi bitti! Bir gecede 700 ürüne zam geldi

Yeni asgari ücret vatandaşın cebine girmeden eridi. Zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam ediyor. Zincir marketlerde 700'ü aşkın ürün 1 gecede etiket değişikliğine gitti.

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2023 yılının sonunda başlayan zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam ediyor. Bu kez en çok zamlanan ürünler tereyağı, peynir süt olarak belirlendi.

Show Haber'in haberine göre, yumurta fiyatları da yerinde durmadı. Dün 54 liraya satılan bir ürün bugün 74 lira oldu.

Çiğ sütteki artışın ardından fiyatlar adeta uçuşa geçti. 150 liraya satılan bir yoğurt 220 lira oldu. Bir gecede neredeyse 70 lira zamlandı.

950 gramlık bir tereyağı 3 gün önce alsaydınız 352 lira 50 kuruştu. Ancak bugünkü fiyatı 418 lira oldu.

Bir beyaz peynirin fiyatı ise 159 lira 50 kuruştan 190 liraya yükseldi. Yani 30 lira zamlandı. 1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 liraydı. O da artık 160 lira oldu.

Yani tek seferde 40 lira arttı. Damacana suda da durum değişmedi. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya çıktı.