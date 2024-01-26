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Rekabet Kurumu'ndan Electrolux'e yaklaşık 27,5 milyon lira ceza!

Rekabet Kurumu'ndan Electrolux'e yaklaşık 27,5 milyon lira ceza!

Rekabet Kurumu, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 27 milyon 475 bin 570 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul'un, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Dosyayı müzakere eden Rekabet Kurumu, firmanın Kanun'u ihlal ettiğine ve teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurum, teşebbüse 27 milyon 475 bin 570 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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