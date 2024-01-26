Stajyeri hamile bıraktı, köşe bucak kaçtı! Çerez kralı baba çıktı

Çerez kralı olarak bilinen Gaziantepli evli ve üç çocuk babası iş insanı Cengiz E., iddialara göre stajyer E.M. ile ilişki yaşadı. E.M. bu ilişkiden bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuğu kabul etmeyip yıllardır DNA testi yapılmaması için köşe bucak kaçan Cengiz E.'den polis zoruyla DNA örneği alındı. Cengiz E. yüzde 99.99 baba çıktı.

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Gaziantepli iş insanı milyarder Cengiz E., İzmirli 22 yaşındaki E.M.'yi yasak aşk sonrası hamile bıraktı. Yeni Asır'ın haberine göre; evli ve 3 çocuk babası olduğunu gizleyen Cengiz E'den İzmirli sevgilisi bir çocuk dünyaya getirdi. Ancak milyarder iş insanı bu çocuğu kabul etmedi.

Sabah'ın haberine göre, evlenme vaadi ile kandırıldığını belirterek mahkemeye başvuran genç kız oğlu için babalık davası açtı.

Mahkeme Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iş insanı Cengiz E'nin yakalanarak DNA testine götürülmesinin talimatını verdi.

Ancak iş insanı Cengiz E. bir türlü bunulup DNA testine götürülemiyordu. Yaklaşık 1 milyarın üstünde mal varlığı olduğu ileri sürülen iş insanı Cengiz E'nin DNA testi alınması için avukat Varol Turbay'ın büyük mücadelesi sonrası 3 yılda örnek alındı.

İzmir Karşıyakalı üniversite öğrencisi E.M'den bir çocuk dünyaya getiren evli üç çocuk babası, Cengiz E.den alınan DNA sonucu geçtiğimiz günlerde çıktı ve mahkemeye gönderildi.

DNA testi sonucu çıktı, babalık davası açıldı

Birkaç kez denediği genç kadını para ile vazgeçiremeyince silahla ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Cengiz E. Adli Tıp Kurumu raporuna göre yüzde 99.99 baba çıktığı tebliğ edildi.

Biyolojik babalara karşı adeta savaş açan avukat Varol Turbay, Gaziantepli iş adamına babalığı benimsemediği için ayrıca bir babalık davası açıldığını açıkladı.

"Beni para ile satın alacağını sanıyor"

Karşıyaka'da oturan E.M. "Beni para ile satın alacağını sanıyor yanılıyor, silahla değil topla tüfekle gelse ondan korkmuyorum. Canımı da alsa davadan vazgeçmem kızım hamileyken gördüğüm şiddet ve yediğim tekmeler yüzünden belki de otistik doğdu. Çocuğum babasız kalmayacak, böyle baba olmaz olsun ama o nüfusunda baba kısmı boş kalmayacak" demişti.

Yanında staj yapıyordu

İzmirli 22 yaşındaki E.M. iş insanı C.E'nin yanında işe stajyer olarak başladı. Ancak ikili arasında kısa sürede başlayan dostluk aşka dönüştü ve yasak aşk sonrası hamile kalmıştı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu ileri sürülen ve bunu sakladığı iddia edilen C.E'den İzmirli sevgilisi bir çocuk dünyaya getirdi.

Ancak milyarder iş insanı C.E. çocuğu kabul etmedi. Evlenme vaadi ile kandırıldığını belirterek mahkemeye başvuran genç kız oğlu için babalık davası açtı.



Mahkeme gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iş insanı C.E'nin yakalanarak DNA testine götürülmesinin talimatını vermiş ve üç yıla yakın süre kaçmıştı...