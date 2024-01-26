BIST 8.229
DOLAR 30,31
EURO 32,89
ALTIN 1.969,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep ve Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

Gaziantep ve Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

Gaziantep ve Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Abone ol

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Kahramanmaraş kara yolunu ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Bazı aileler, çocuklarıyla birlikte karla oynadı.

Malatya

Malatya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte araçlar kontrollü ilerlerken bazı çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kar yağışı nedeniyle ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçede kapalı yolumuz yok. Belediyemiz tarafından tuzlama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da 2 depoda sahte oto yedek parçaları ele geçirildi
İstanbul'da 2 depoda sahte oto yedek parçaları ele geçirildi
Kırklareli'nde 18 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
Kırklareli'nde 18 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
Çocukların bağışıklık sistemi için uzmanlardan arı ekmeği tavsiyesi
Çocukların bağışıklık sistemi için uzmanlardan arı ekmeği tavsiyesi
Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Ceketinin cebine koyduğu kaçak altınlar ile sınırı geçemedi
Ceketinin cebine koyduğu kaçak altınlar ile sınırı geçemedi
Havalar soğudu, balığa olan rağbet arttı
Havalar soğudu, balığa olan rağbet arttı
Yüksekova’da kepçe boyunu aşan karda yol açma çalışması
Yüksekova’da kepçe boyunu aşan karda yol açma çalışması
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
39 yıllık muhtar adaylıktan çekildi, koltuğuna 13 kişi talip oldu
39 yıllık muhtar adaylıktan çekildi, koltuğuna 13 kişi talip oldu
Partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlenecek!
Partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlenecek!
Devegeçidi Barajı'nda nesli tehdit altında olan su samuru görüldü
Devegeçidi Barajı'nda nesli tehdit altında olan su samuru görüldü