BIST 8.229
DOLAR 30,31
EURO 32,89
ALTIN 1.969,70
HABER /  GÜNCEL

Havalar soğudu, balığa olan rağbet arttı

Havalar soğudu, balığa olan rağbet arttı

Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte balığa olan ilgi arttı. En çok tercih edilen balıkların başında ise hamsi ve istavrit yer aldı.

Abone ol

Son günlerde Elazığ’ı etkisi altına alan soğuk hava etkisini sürdürürken, havaların soğumasıyla birlikte balık satışları da arttı. Soğuklukla birlikte insanların balık yeme isteğinin arttığını ve bundan dolayı da yoğunluk olduğunu söyleyen balıkçılar, en çok tercih edilen balık çeşitlerinin hamsi ve istavrit olduğunu aktardı.

Balıkçı Ramazan Erdoğan, ''Havalar soğudu, bundan dolayı da vatandaşların balığa yoğun bir ilgisi var. Hem kış aylarının vazgeçilmezi hem de fiyat olarak ekonomik olduğu için vatandaşların büyük ilgisi var. En çok satılan balıklar arasında hamsi, istavrit, alabalık ve bizim tatlı su balıklarımız geliyor. Hem fiyat olarak uygun, bundan dolayı da vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık çeşitleridir. Tatlı su balıkları 40 liradan başlıyor, 250 liraya kadar yükseliyor. Etin dörtte birine balık satışlarımız var. Hamsi 90 ve istavrit 90 lira. Çeşit olarak 20 çeşide yakın balık çeşidimiz var. Vatandaşların yoğun bir talebi var. 2 ay kadar bir zamanımız kaldı, sağ olsun vatandaşlar da balıklara rağbet gösteriyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüksekova’da kepçe boyunu aşan karda yol açma çalışması
Yüksekova’da kepçe boyunu aşan karda yol açma çalışması
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü
39 yıllık muhtar adaylıktan çekildi, koltuğuna 13 kişi talip oldu
39 yıllık muhtar adaylıktan çekildi, koltuğuna 13 kişi talip oldu
Partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlenecek!
Partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlenecek!
Devegeçidi Barajı'nda nesli tehdit altında olan su samuru görüldü
Devegeçidi Barajı'nda nesli tehdit altında olan su samuru görüldü
Saatlerce ekran karşısında kalmak duruş ve yürüyüş bozukluğuna yol açıyor!
Saatlerce ekran karşısında kalmak duruş ve yürüyüş bozukluğuna yol açıyor!
Para vermeyen ağabeyinin işyerini tiner döküp yaktı
Para vermeyen ağabeyinin işyerini tiner döküp yaktı
Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 5,5 milyona yakın araç geçiş yaptı
Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 5,5 milyona yakın araç geçiş yaptı
Meteorolojiden Erzurum için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden Erzurum için kuvvetli kar uyarısı
Germencik'te zeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Germencik'te zeytin hırsızları suçüstü yakalandı
71 yaşında ekmeğinin peşinde, bal kabağı satarak geçimini sağlıyor
71 yaşında ekmeğinin peşinde, bal kabağı satarak geçimini sağlıyor
TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı