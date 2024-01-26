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Meteorolojiden Erzurum için kuvvetli kar uyarısı

Meteorolojiden Erzurum için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji bu günden itibaren Erzurum için kar yağışı uyarısı yaptı. 3 gün boyunca kar yağışı tahmin edilen bölgede sıcaklıklarda-17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerinden itibaren Erzincan'ın doğusu, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji çığ uyarısında da bulunarak bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.
Kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan'ın doğusu, Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) beklendiğinden, yetkililerin ve vatandaşların meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği dile getirildi.

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