BIST 8.170
DOLAR 30,27
EURO 32,85
ALTIN 1.969,85
HABER /  EKONOMİ

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara 158 bin 460 liradan 1 milyon 584 bin 600 liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Abone ol

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2024 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 artışın yansıtılması sonrasında yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu idari para cezalarının alt limiti 158 bin 460 lira, üst limiti ise 1 milyon 584 bin 600 lira oldu.

Belirlenen miktarlar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sahte doktor hastanede 'yaka kartı' ile yakalandı: Kırtasiyeden çıkarttım
Sahte doktor hastanede 'yaka kartı' ile yakalandı: Kırtasiyeden çıkarttım
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı öncesi Torreira faul yaptı
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltı öncesi Torreira faul yaptı
Acun da fena gol yedi! Fatih Portakal'ın o sözleri olay oldu
Acun da fena gol yedi! Fatih Portakal'ın o sözleri olay oldu
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz açıkladı: Adaylığı pazar günü ilan edilecek
İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz açıkladı: Adaylığı pazar günü ilan edilecek
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
NASA'nın Mars helikopteri bozuldu başka bir gezegende bozulan ilk araç oldu
NASA'nın Mars helikopteri bozuldu başka bir gezegende bozulan ilk araç oldu
Futbolda haftanın programı! İşte oynanacak maçlar!
Futbolda haftanın programı! İşte oynanacak maçlar!
9 ilde “Sibergöz-18” operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
9 ilde “Sibergöz-18” operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
ABD ve İsrail'den dev silah anlaşması! İmzalar atıldı
ABD ve İsrail'den dev silah anlaşması! İmzalar atıldı
Bomba kulis! Muharrem İnce CHP ile anlaşamadı! 'Destekleyeceğiz' dediği İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracak
Bomba kulis! Muharrem İnce CHP ile anlaşamadı! 'Destekleyeceğiz' dediği İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracak
Yolcu otobüsü devrildi! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi! Ölü ve yaralılar var...
Yolcu otobüsü devrildi! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi! Ölü ve yaralılar var...