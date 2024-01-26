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Acun da fena gol yedi! Fatih Portakal'ın o sözleri olay oldu

Acun da fena gol yedi! Fatih Portakal'ın o sözleri olay oldu

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin artık 3 yıllığına TRT'de yayınlanacak. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı yaptığı açıklamada "Bizler için bir gurur vesilesi" yorumunu yaptı. Gelişmeyle ilgili olarak gazeteci Fatih Portakal'ın "Acun da fena gol yedi burada" sözleri ise gündem oldu.

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TRT, UEFA'nın düzenlediği Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı şunları ifade etti: 

“TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

"Acun fena gol yedi" 

Gelişmeyle ilgili olarak gazeteci Fatih Portakal "Hayırlı olsun diyelim TRT'ye ama Acun da fena gol yedi burada. Belki Acun 'Benim elimden alın' demiştir. Bilmiyoruz ki..." yorumunu yaptı.

Gazeteci Fatih Portakal şunları ifade etti:

"Acun fena gol yedi. Exxen'i vardı biliyordunuz, çöküyordu hep. Avrupa maçlarında çöküyordu. İnsanlar da çok dertliydi. Yeni ihale yapıldı ve TRT, bu ihaleyi 3 yıllık 100 milyon euro karşılığında aldı. Hayırlı olsun diyelim TRT'ye ama Acun da fena gol yedi burada. Belki Acun 'Benim elimden alın' demiştir. Bilmiyoruz ki..."

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