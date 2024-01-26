Yeniden Refah Partisi açıkladı! AK Parti ne teklif etti, Yeniden Refah, AK Parti'den nereleri istedi?

AK Parti ile Yeniden Refah partisi arasındaki işbirliği görüşmeleri kesintiye uğramıştı. Son kez pazartesi günü bir araya gelen AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ekipleri yine ortak bir noktada buluşamadı. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, görüşmelerin arka planını anlattı. AK Parti, Yeniden Refah'a ne teklif etti? Yeniden Refah işbirliği için Ankara ve İstanbul'da hangi ilçeleri istedi? İşte ayrıntılar...

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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetlerinin pazartesi günü gerçekleştirdiği son görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5'in üzerinde olduğunu ve AK Parti'nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu" söyledi.

AK Parti 10 büyükşehirde destek istedi

YRP Milletvekili Bekin, "Son görüşmede AK Parti'nin Ankara, İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifini ilettiğini" belirterek, şunları söyledi: " 'Her şey tek taraflı olmaz' dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, 'zaman daralıyor' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar."

Meclis üyeliği, grup başkanlığı önerildi

Bekin, AK Parti'nin "belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu" kaydederek, “Genel seçime başka bir partinin listelerinden girmedik, belediye seçimlerinde başka partinin listelerinden girmek etik değil. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak istemiyoruz” diye konuştu.

İstanbul'da 3, Ankara'da 1 ilçe istedik

AK Parti’nin 2019’da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini kaydeden Bekin, Yeniden Refah'ın talebini şöyle açıkladı: “Büyükşehirlerden istediğimiz ilçeler var; İstanbul, Ankara’da. İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler."

Malatya'da çok güçlüyüz, orayı alabiliriz

"Malatya’da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir."

En geç bu hafta içinde cevap bekliyoruz...

Doğan Bekin, AK Parti’den en geç bu hafta içinde talepleri konusunda bir geri dönüş beklediklerini, kendileri adına son kararı verecek olanın da Fatih Erbakan olacağını söyledi.