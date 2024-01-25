Abdullah Avcı kötü haberi duyurdu! "Durumu ciddi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Hüseyin'in durumu ciddi duruyor. Aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Atanın kazanacağı bir müsabakaydı"

"Oyun, aslında fena bir oyun olmadı. İyi mücadelenin olduğu, bizim biraz daha fazla topa sahip olduğumuz, bugün bence kaybetmeyi hak etmedik diye düşünüyorum. Bu işin bu içinde var. Atanın kazanacağı bir müsabakaydı. Rakip değerlendirdi."

"Hüseyin'in durumu ciddi duruyor"

"Hüseyin'in durumu ciddi duruyor. Aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Geçmiş olsun diliyorum. Yaşı iyi, umarım operasyonu iyi geçirerek buradan sağlıklı bir şekilde çıkar"