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Alman gazete Die Welt'ten çarpıcı analiz! "Türkiye güçleniyor"

Alman gazete Die Welt'ten çarpıcı analiz! "Türkiye güçleniyor"

TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylaması, dünya basınında geniş yer bulurken Alman gazete Die Welt, haberinde "ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü oy çokluğuyla onayladı. Böylece İsveç'e NATO vizesi çıkmış oldu. Yaşanan bu gelişme dünya basınında geniş yer edindi.

Özellikle Almanya'da yapılan haberlerde Türkiye'ye övgüler dizildi. Bunlardan biri de Alman gazete Die Welt oldu.

Türkiye'nin dünya diplomasisi ve uluslararası stratejik hamlelerinin getirdiği başarıya değinen gazete, ABD'nin nüfuzunu kaybettiği bir dünyada Türkiye'nin giderek önem kazandığını vurguladı.

Türkiye'nin Batı açısından önemli olduğuna dikkat çekilen haberde, Batı'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu da belirtildi.

"ABD'nin nüfuzunu kaybettiği yeni dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor"

Gazetenin TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ele alındığı haberinde şu ifadeler kullanıldı:

ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor. NATO için Ankara; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir.

"Erdoğan olmadan olmuyor"

Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde, "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak , "Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi. Ankara ve ABD ayrıca Türk F-16 filosunun modernizasyonu için pazarlık yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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