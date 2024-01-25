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Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'ten geçti

Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'ten geçti

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 42,57'den 49,25'e çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42,57'lik zamda değişikliğe gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini duyurmuştu.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

Farklar ne zaman ödenecek

Teklifin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak.

İşte yeni SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

- Uygulanan yüzde 49,25 zamla yeni emekli maaşları bu şekilde olacak:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 20.148 TL alacak.

15 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 22.387 TL alacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 26.118 TL alacak.

En düşük emekli maaşı 10 bin lira

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifinde, kabul edilen maddelere göre en düşük emekli aylığı da 10 bin liraya yükseldi.

Memur emeklileri yüzde 49,25 zam almıştı

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti.

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları çalışma yürüttü.

Böylelikle memur emeklilerine yapılan zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yapılmış oldu.

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