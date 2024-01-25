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Kredi kartı faiz oranları değişecek mi? Merak edilen sorunun cevabı verildi

Kredi kartı faiz oranları değişecek mi? Merak edilen sorunun cevabı verildi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 45’e yükseltti. Söz konusu artış kredi kartları için referans faiz oranlarını etkilemeyecek.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkardı. Ancak bu artış kredi kartları için referans faiz oranlarını etkilemeyecek.

Merkez Bankası’nın geçen ayki toplantısı sonrası yaptığı kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacak açıklaması bu ay da geçerli olacak.

Geçen ay PPK sonrası yapılan açıklamada “Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır” denilmişti.

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