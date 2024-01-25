BIST 8.146
DOLAR 30,28
EURO 32,96
ALTIN 1.966,73
HABER /  POLİTİKA

Namık Kemal Zeybek'in Ata Parti'si 'AK Parti kapatılsın' başvurusu yaptı

Namık Kemal Zeybek'in Ata Parti'si 'AK Parti kapatılsın' başvurusu yaptı

Ata Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, AK Parti'nin temelli kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını açıkladı.

Abone ol

Yargıtayın Ahlatlıbel'deki yerleşkesi önünde partililerle birlikte basın açıklaması yapan Zeybek, Ata Parti olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Cumhuriyetin temeli olan laiklik ilkesiyle ilgili başvuru yaptıklarını bildirdi.

AK Parti'nin "laiklik karşıtı söylem ve eylemlerde bulunduğunu" savunan Zeybek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları 73 sayfalık dilekçede iddialarına yer verdiklerini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk MGK toplantısı başladı gündemde neler var?
Yılın ilk MGK toplantısı başladı gündemde neler var?
AK Parti'den istifa etti Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu! Şanlıurfa'da neler oluyor?
AK Parti'den istifa etti Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu! Şanlıurfa'da neler oluyor?
Diyarbakır’da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır’da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı
ABD yönetimi 7 Ekim sonrası gündemine aldı: YPG-Esad planı
ABD yönetimi 7 Ekim sonrası gündemine aldı: YPG-Esad planı
Hastaneye yatmayı reddeden genç kanlar içerisinde ölü bulundu
Hastaneye yatmayı reddeden genç kanlar içerisinde ölü bulundu
İşte Murat Kurum'un İstanbul için vaatleri!
İşte Murat Kurum'un İstanbul için vaatleri!
Akdeniz Belediyesi tarafından 'İHA-1 Drone Ehliyeti Eğitimi' verildi
Akdeniz Belediyesi tarafından 'İHA-1 Drone Ehliyeti Eğitimi' verildi
Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Alzheimer ve bakım merkezinde yoğun çalışma
Alzheimer ve bakım merkezinde yoğun çalışma
Malatya'da deprem oldu! Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa da sallandı
Malatya'da deprem oldu! Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa da sallandı
Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar ve don uyarısı
Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar ve don uyarısı