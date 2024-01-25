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AK Parti'den istifa etti Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu! Şanlıurfa'da neler oluyor?

Eski AK Parti MYK üyesi Kasım Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci Cem Küçük ile birlikte hem Gülpınar'ın adaylığıyla ilgili hem de gündemdeki diğer konularla ilgili canlı yayında değerlendirmeler yaptı.

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Türkiye hızla yerel seçimlere doğru giderken Yeniden Refah Partisi ile Cumhur ittifakı arasındaki gerilim gündemdeki yerini koruyor.

AK Parti'den aday gösterilmeyen Eski AK Parti MYK üyesi Kasım Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Bu hamle sonrası Yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı arasındaki ilişki nasıl devam edecek merak konusu oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, bu konuları ve gündemin diğer önemli maddelerini Gazeteci Cem Küçük ile birlikte canlı yayında değerlendirdi.

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