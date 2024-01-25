Malatya'da deprem oldu! Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa da sallandı

MALATYA bir kez daha şiddetli biçimde sallandı. Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.3 olarak açıkladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Yeni bir deprem bu. 4. şiddetinde artçı depremler olabilir" dedi.

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Battalgazi merkezli deprem 13.93 km derinlikte meydan geldi.. Saat 16:04'teki deprem Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinde hissedildi. Depremde hasar gören konutun olup olmadığı ise bilinmiyor. Açıklamalar üst üste geliyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Belediye Başkanı: İnsanlar sokaklarda...

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de NTV canlı yayınında “Depremi hissedince kesinlikle 5’in üzerinde bir deprem dedik. Şu an arkadaşlarımız, tüm mahallelerimizle irtibat kurmaya çalışıyorlar.” dedi. Başkan Güder, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını söyleyen Başkan Güder, “Biz şu an arkadaşlarla teyakkuz halindeyiz.” ifadesini kullandı. Battalgazi’de 6 Şubat deprem felaketinde ağır ve orta hasar alan binaların kullanılmadığını söyleyen Güder, “Şu ana kadar yıkımla ilgili bir bilgi ulaşmış değil.” dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bu yeni bir deprem Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi. "Yeni bir deprem." diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda." ifalerini kullandı. Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı: 2 UMKE timi görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin olumsuz çağrı almadıklarını belirtti. Koca, "Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında." dedi.