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Akdeniz Belediyesi tarafından 'İHA-1 Drone Ehliyeti Eğitimi' verildi

Akdeniz Belediyesi tarafından 'İHA-1 Drone Ehliyeti Eğitimi' verildi

Mersin'in Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğinde, personele yönelik 'İHA-1 Drone Ehliyeti Eğitimi' gerçekleştirildi.

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Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde sapmaz havacılık eğitmenleri tarafından 22-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimde eğitmen Leyla Çelik tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler sonunda başarılı kursiyerlere sertifika ve ehliyetlerinin verileceği bildirildi.
Eğitimlerde başarılı olan kursiyerler, aldıkları eğitimin kendilerine çok verimli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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