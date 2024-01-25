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Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak'ta oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

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Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, dün oynanan EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenman ile deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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