Alzheimer ve bakım merkezinde yoğun çalışma

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri hayırsever iş insanı Ertan Uçar’ın destekleriyle geçtiğimiz haftalara protokolü imzalanan Alzheimer ve Bakım Merkezi çalışmaları hızlı ilerliyor.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin her bölgesinin katma değer kazanması ve belediye hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilmesi noktasında önemli çalışmaların hayata geçirilmesine ve Belediye- Hayırsever işbirliği ile Düzce’nin ihtiyaçlarına katkı sağlaya devam ediyor.

Hayırsever iş insanı Ertan Uçar’ın destekleri ile geçtiğimiz haftalarda protokolü imzalanan ve Alzheimer hastaları ve yakınlarına destek sağlayacak olan ‘Ertan Uçar Alzheimer ve Bakım Merkezi’ projesinde çalışmalar devam ediyor.

Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla 240 metrekare kapalı alan şeklinde projelendirilen, içerisinde oyun/aktivite odaları, dinlenme odaları mutfak, tuvalet, personel odası bulunacak olan merkezde ayrıca bahçe bölgesinde de oturma alanlarının yer alacak. Merkezde, ekipler bir yandan mevcut binanın iç kısmında duvar tadilatı gerçekleştirirken diğer yandan da yeni binanın temel betonunun atılması sağlandı.

Temel dolgu izolasyonunun da eş zamanlı sürdürüldüğü merkezde daha sonra iç dolgu yapım çalışmalarına geçilecek.

0Yaşlı hizmet merkezilerinde sunulacak gündüzlü bakım yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan Alzheimer ve Bakım Merkezinde, hastaları yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmalarıyla, hastalığın evre atlamasını geciktirmenin yanı sıra hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırabilme olanağı ve bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve seminerlerle hastalık konusunda bilgi ve destek verilmesi sağlanacak.