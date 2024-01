AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. "'İstanbul Vizyonu' ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur." ifadelerini kullanan Kurum, İstanbul vizyonunun en çok halkın vizyonu olduğunu vurguladı.

Belediye başkan adayları yerel seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde vaatlerini anlattı.

İhtiyaç sahibi emeklilere 2500 TL destek

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.



Yaşlılar için 3 büyük yaşlı merkezi

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak. E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.



7/24 bakıcı ve temizlik hizmeti

Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak.

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek.



Madde bağımlıları için tedavi merkezi



İçinde müzik okulunun da olduğu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.



10 yeni engelsiz yaşam merkezi



Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

• Engelli istihdamı artırılacak

• Engelsiz spor kulübünün branş sayısı artırılacak.

• Engelsiz şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak

• İstanbul Kart’la engellilere avantajlı hizmetler sağlanacak

İş garantili zanatkar eğitim yerleri



İstanbul’la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. Böylelikle İstanbul’da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.

Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım imkanı



Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak. Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.