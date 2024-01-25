İşte Murat Kurum'un İstanbul için vaatleri!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı. Kurum'un vaatleri arasında yeşil alanlar ve kırsal bölge projeleri öne çıktı.

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151 köy 151 Kırsal Kalkınma Projesi

Doğal alanların korunması ve sürdürülebilir kalkınma için kırsal mahalleler 151 Köy 151 Kırsal Kalkınma Projesi ile kucaklanacak.

Tematik köyler oluşturulacak

Bölgede yüksek flora ve fauna çeşitliliği oluşturan doğal alanlar korunacak.

Altyapı ve tasarım desteği verilecek.

Yeni yapılaşmaya asla izin verilmeyecek.

Kırsal mahallelerde kuş gözlem noktaları, kamp alanları ve yürüyüş rotaları oluşturulacak.

Her mahalle kendi özgün duruşuyla birer turizm destinasyonu olarak kurgulanacak.

Ziyaretçiler için doğal tarım ve hayvancılık atölyeleri kurulacak. Özgün kültür yaşatılacak, gelenekler tanıtılacak.

Yeni yapılaşmaya izin vermeden restorasyon ve renovasyon projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenecek.

Köylerin enerji ihtiyacı rüzgar ve güneşten sağlanacak. İstanbullu çiftçiler artık enerji ödemesinden kurtulacak.

Tarım emekçilerine alım garantisi verilecek

İstanbul tarımın başkenti olacak. Tohum, fide, gübre, yakıt, büyükbaş / küçükbaş hayvan, makine, teçhizat ve benzeri girdiler için doğrudan destek sağlanacak.

Sözleşmeli tarım ile toprak emekçilerine alım garantisi verilecek.

Dijital Market uygulamasıyla tarımla uğraşan vatandaşların ürünleri taze taze mutfaklara ulaştırılacak.

Kentin merkezindeki semt pazarlarında tarım üreticilerine ücretsiz alanlar tahsis edilecek.

İklim dostu İstanbul

“İklim Dostu İstanbul” projesi ile, sıfır emisyon projesinin temelleri sözle değil eserle atılacak.

Kişi başına düşen aktif yeşil alan 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarılacak.

İstanbul'a 8 milyon 140 bin metrekare yeşil alan kazandırılacak, yeni kent ormanları yapılacak

İstanbul’a yeni kent ormanları kazandırılacak. Böylelikle hava kirliliği ortadan kalkarken, İstanbul’a yeni yeşil yaşam alanları açılacak.

964 mahalleye mahalle bahçeleri kurulacak

39 ilçe ve 964 mahalleye mahalle bahçeleri yapılacak. İstanbul’un her mahallesinde artık yeşilin her tonunu görülecek. Yeşil İstanbul kurulacak.

İstanbulluları denizle kesintisiz buluşturma hedefiyle kıyı varlığı artırılacak ve mevcudu düzenlenecek.

Dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan İstanbul Botanik Bahçesi hizmete açılacak Şehrimize tek projeyle 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alan kazandırılacak.

Haliç’in her iki yakası yeniden düzenlenecek

Tarihi Haydarpaşa Tren Garı ile Moda arasında kıyı düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi ve çevre koruma projesi yapılarak; bu bölge İstanbul’un en güzel alanlarından biri haline getirilecek.

Bostancı’dan başlayıp doğuya doğru ilerleyen yeşil sahil bandı Pendik’te yapılacak çevre düzenlemesiyle birlikte taçlandırılacak.

Esenler otogarı millet bahçesi olacak

İstanbul’un ortasında artık İstanbul’un ihtiyacını karşılamayan, Esenler otogarı millet bahçesine dönüştürülecek. Bu alan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda nüfus açısından büyük ilçeleri için büyük bir kazanç olacak.