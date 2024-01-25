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Yılın ilk MGK toplantısı başladı gündemde neler var?

Yılın ilk MGK toplantısı başladı gündemde neler var?

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele olacak. Irak'ın kuzeyinde 21 askerin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

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2024 yılının ilk milli guvenlik kurulu toplantısı terör ana gundemiyle gerçekleştiriliyor. MGK toplantısında Aralık ve Ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimleri masada olacak. 

Toplantıda sızma girişimlerinin ardından hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlari ile operasyonlar masaya yatırılacak. Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verecek. 

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'deki varlığı ve KYB Yönetimine dönük ek tedbirlerin de ele alınması bekleniyor.

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları, ateşkesin yanısıra kalıcı barışın sağlanması için sürdürülen diplomatik temaslar da masada olacak.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı, ve İran-Pakistan gerginliği gibi bölgesel konu başlıkları da ele alınacak. Toplantının ardından alınan kararlar yazılı bir açıklama ile duyurulacak.

MGK
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