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Ahmet Ercan dün Malatya için deprem uyarısı yapmıştı! Bu yeni bir deprem, 4.5 yeni deprem olabilir

Ahmet Ercan dün Malatya için deprem uyarısı yapmıştı! Bu yeni bir deprem, 4.5 yeni deprem olabilir

MALATYA 5.2 şiddetindeki depremle sarsıldı. Çevre iller de sallanırken, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın dün Malatya merkezli bir deprem için uyarı yaptığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise 5.2'lik depremin yeni bir deprem olduğunu ve 4.5 şiddetinde artçı depremler gelebileceğini söyledi.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Battalgazi merkezli deprem 13.93 km derinlikte meydan geldi.. Saat 16:04'teki deprem Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.3 olarak duyurdu. 

Prof. Ercan: Dün uyarmıştım

Malatya'daki deprem Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın dün yaptığı uyarıyı akıllara getirdi. Malatya depremi için "Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kahramanmaraş, sarsıldı. Küçük olmasına karşın korkuttu" diyen Ahmet Ercan dün Elazığ'da düzenlenen deprem toplantısında "Pütürge kolunun Malatya'da deprem üretebileceği" uyarısı yaptığını hatırlattı.

Prof. Dr. Tüysüz: Bu yeni bir deprem...

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi. "Yeni bir deprem." diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda." dedi.

Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Şükrü Ersoy: Artçı deprem diyebiliriz

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu depremin de ne olduğuna bakacak olursak artçı deprem olarak kabul edebiliriz. Hemen kuzeyinde de faylar var. Bu sayıda çok sayıda deprem oluyor. Bu depremin Doğu Anadolu Fayı üzerine düşmesi nedeniyle artçı olarak kabul edebiliriz. 4 büyüklüğünde, 3 büyüklüğünde deprem olabilir. Hasarlı binalardan uzak durulması lazım. Daha deprem sürecini bitirmedik. Artçı depremler devam ediyor. 5.2'nin artçısı 1-2 gün içinde biter. 6 Şubat'tan sonra olan artçılar 1-2 yıl devam edebilir." dedi.

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