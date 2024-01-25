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Hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari A.C'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu, hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 26 farklı suçtan aranan A.C'yi Yeşil Mahalle'de saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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