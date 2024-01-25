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Gelecek Partisi'nde Malatya teşkilatı tamamen istifa etti

Gelecek Partisi'nde Malatya teşkilatı tamamen istifa etti

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yönetim kurulu üyeleriyle 13 ilçe başkanı istifa etti.

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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti.

İl Başkanı Semih Aksoy, yazılı açıklamasında, kuruluşundan beri içinde bulundukları Gelecek Partisindeki görevlerinden ve üyelikten, gördükleri lüzum üzerine istifa ettiklerini belirtti.

Aksoy, "İş bu sebepten dolayı Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak ayrıca 880 üyemiz ile birlikte Gelecek Partisindeki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz" ifadesini kullandı.

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