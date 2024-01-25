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Galatasaray - İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor karşısında galibiyet arıyor.

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Süper Lig'in 22. haftasında 54 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, 10 puanla ligin 20. sırasında bulunan İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray 0-0 İstanbulspor (CANLI SKOR)

Bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen Aslan, ligin kritik haftalarına girilirken hata yapmak istemiyor. İstanbulspor ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek Süper Lig'in en alt sırasından kurtularak yukarı doğru çıkmayı hedefliyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan

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