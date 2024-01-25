Galatasaray - İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor karşısında galibiyet arıyor.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında 54 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, 10 puanla ligin 20. sırasında bulunan İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray 0-0 İstanbulspor (CANLI SKOR)
Bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen Aslan, ligin kritik haftalarına girilirken hata yapmak istemiyor. İstanbulspor ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek Süper Lig'in en alt sırasından kurtularak yukarı doğru çıkmayı hedefliyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha
İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan