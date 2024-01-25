Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.Abone ol
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu’nda bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 37 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasında puan farkını açmayı planlıyor.
Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)
Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, Rizespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerine korumak istiyor.
Rizespor Trabzonspor maçı 25 Ocak bugün Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Çaykur Rizespor - Trabzonspor müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
RİZESPOR- TRABZONSPOR 11'LER
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich.