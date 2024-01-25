Macaristan'dan İsveç'e: NATO onayı için bir aciliyet yok

Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover, İsveç’in NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin "özel bir aciliyet hissetmediğini" belirtti.

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İsveç’in NATO üyelik protokolünün TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından gözler Macaristan’a çevrildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın milletvekillerini mümkün olan ilk fırsatta İsveç’in üyeliğini onaylamaya çağıracağını söylemesinin ardından Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover açıklamalarda bulundu.

"Özel bir aciliyet hissetmedim"

Parlamentoyu toplamak için özel bir aciliyet hissetmediğini belirten Kover, “Üstelik olağanüstü bir durum olduğunu da düşünmüyorum” dedi.

Kover ayrıca,

Macaristan’ın çıkarlarına sürekli karşı çıkan muhalefet partilerinden birinin olağanüstü toplantı çağrısında bulunacağından hiç şüphem yok, ancak bu muhtemelen başarısız olacaktır.

şeklinde konuştu.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan dahil 31 üye ülkenin tamamının resmi onayı gerekiyor.