BIST 8.170
DOLAR 30,25
EURO 32,87
ALTIN 1.963,51
HABER /  DÜNYA

Macaristan'dan İsveç'e: NATO onayı için bir aciliyet yok

Macaristan'dan İsveç'e: NATO onayı için bir aciliyet yok

Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover, İsveç’in NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin "özel bir aciliyet hissetmediğini" belirtti.

Abone ol

İsveç’in NATO üyelik protokolünün TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından gözler Macaristan’a çevrildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın milletvekillerini mümkün olan ilk fırsatta İsveç’in üyeliğini onaylamaya çağıracağını söylemesinin ardından Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover açıklamalarda bulundu.

"Özel bir aciliyet hissetmedim"

Parlamentoyu toplamak için özel bir aciliyet hissetmediğini belirten Kover, “Üstelik olağanüstü bir durum olduğunu da düşünmüyorum” dedi.

Kover ayrıca,

Macaristan’ın çıkarlarına sürekli karşı çıkan muhalefet partilerinden birinin olağanüstü toplantı çağrısında bulunacağından hiç şüphem yok, ancak bu muhtemelen başarısız olacaktır.
şeklinde konuştu.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan dahil 31 üye ülkenin tamamının resmi onayı gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu
Yılın ilk MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu
Gelecek Partisi'nde Malatya teşkilatı tamamen istifa etti
Gelecek Partisi'nde Malatya teşkilatı tamamen istifa etti
Galatasaray - İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray - İstanbulspor maçı (CANLI YAYIN)
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'ten geçti
Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'ten geçti
81 yaşındaki kadın, ekiplerin karla mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı
81 yaşındaki kadın, ekiplerin karla mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı
Hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
TRT, Avrupa Kupası maçlarının yayın hakkını aldı
TRT, Avrupa Kupası maçlarının yayın hakkını aldı
Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
Edirne’de 21 kaçak göçmen yakalandı
Edirne’de 21 kaçak göçmen yakalandı
Rusya: Gazze'de insanların ölmesi 'soykırım' olarak nitelendirilebilir
Rusya: Gazze'de insanların ölmesi 'soykırım' olarak nitelendirilebilir
Kredi kartı faiz oranları değişecek mi? Merak edilen sorunun cevabı verildi
Kredi kartı faiz oranları değişecek mi? Merak edilen sorunun cevabı verildi