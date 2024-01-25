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MHP'li Yalçın'dan Ahmet Davutoğlu'na: Fitne ve fücur müstahsili

MHP'li Yalçın'dan Ahmet Davutoğlu'na: Fitne ve fücur müstahsili

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Ahmet Davuloğlu’nun homurtusu uzaktan da yakından da nahoş geliyor. Bakalım, 31 Mart 2024’te “yalancının davulu” patladığında hangi enstrümandan ağıt çalacak." dedi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.

MHP'li Yalçın'ın açıklaması şu şekilde;

AHMET DAVUTOĞLU’NA….

Mazul ve sakıt Başbakanlardan Ahmet Davuloğlu, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye laf yetiştirme telaşıyla yine boş boş konuşup davul gibi güm güm gümlemiş.
Davuloğlu; Genel Başkanımıza hitaben, “Sizin peşinizde koştuğunuz başbakanlık koltuğunu terk ettik.” diye tıslamış. Bu adam hem münafık, hem fitne ve fücur müstahsili, hem riyakâr, hem de yalancı biri…

Genel Başkanımız, onun sözünü ettiği koalisyon görüşmeleri dönemindeki bütün arızalı tekliflerini elinin tersiyle itti. Kendisiyse çapsız, palavracı ve kifayetsiz muhteris bir Başbakan olduğu için görevden el çektirildi, yani azledildi.
Fransız yazar Voltaire, “Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır.” demiş. Ancak açgözlü ve haris Ahmet Davuloğlu hiçbir ahlaki değeri tanımadığı, gözü hiçbir gerçeği görmediği gibi; her hüsran sonrasında daha çok yüzsüzleşiyor.

Ahmet Davuloğlu’nun homurtusu uzaktan da yakından da nahoş geliyor. Bakalım, 31 Mart 2024’te “yalancının davulu” patladığında hangi enstrümandan ağıt çalacak.

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