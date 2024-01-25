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TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de!

TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de!

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı. İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri oldu.

İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri bir süre gerilime neden oldu.

NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi görüşme geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Tbmm'den İsveç'e Nato onayı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin sonunda İsveç'in NATO’ya üyelik protokolü kapsamındaki kanun teklifi, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

55 milletvekili teklife 'ret' oyu verirken 4 milletvekili 'çekimser' oy kullandı.

Böylece TBMM, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmış oldu.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Dünyanın yakından takip ettiği kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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