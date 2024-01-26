Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi indirimi

Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi.
Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Gümrük vergisi oranı indirildi
Karar ile birlikte hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesi hedefleniyor.
Karara göre yazlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 12'ye düşürülürken, ham ayçiçeği yağında ise bu oran yüzde 36'dan yüzde 22'ye indirildi.