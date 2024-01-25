İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 26 bine yaklaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle can kaybı 25 bin 900’e yükseldi.

Abone ol

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 11 gündür sürüyor. Bölgeye sivil gözetmeksizin yapılan saldırıların ardından can kaybında artış devam ediyor.

Can kaybı 25 bin 900'e ulaştı

Son yapılan açıklamaya göre can kaybı 26 bine yaklaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 900’e, yaralıların sayısının ise 64 bin 110 yükseldiği bildirildi.

İsrail’in Han Yunus’taki hastaneleri kuşattığı aktarılan açıklamada, ambulansların hareketini de engellediği belirtildi.

Açıklamada, 7 bin yaralı ve hasta insanın tedavi için acil olarak bölgeden çıkarılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.