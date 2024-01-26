A haber muhabirini darp edenlere dava açıldı

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonundaki gelişmeleri anlatırken darp edilen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldıran şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Vural’a saldıran 3 tutuklu şüphelinin 2 yıl 8 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunu aktardığı sırada A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı darp eden şüphelilerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık, A Haber muhabiri Vural'ı yumruklayan tutuklu şüpheliler Emre Özer, Serhat Akgün, ve Yunus Emre Çelik hakkında, "basit yaralama", "mala zarar verme", "hukuka aykırı olarak basın yayın organlarının yayınlarını engellemek", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından 2 yıl 8 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak, "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede olayın A Haber kanalında çalışan Ahmet Nazif Vural'ın Büyükçekmece Adliye Binası önünde kamera ile çekim yaptıkları esnada yaşandığı kaydedildi.

Başörtülü kadına hakarete karşı çıkınca darp edildi

İddianameye göre Vural, belediye çalışanlarının olduğu grubun içerisindeki Hasan Şakir Akkuş ile başörtülü yaşlı bir kadının tartışmaya başladığını, kadına hakaret edildiğini gördü. A Haber muhabiri Vural, eski Büyükçekmece Belediye görevlisi Hasan Şakir Akkuş'u, yaşlı kadına hakaret etmemesi gerektiği yönünde uyardı. Bunun üzerine grubun içerisinde bulunan şüpheliler Emre Özer, Yunus Emre Çelik ve Serhat Akgün, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Vural'ı darp etti.

Kameramanı da düşürdüler

Vural'ın darp esnasında kulaklığı ve gözlüğü zarar gördü. Aynı anda A Haber kameramanı Hüseyin Koçak'ın kamera ile görüntü almasını da engelleyerek, itekleyip yere düşürdü. Düşme sonucunda kamera zarar gördü.

ÇALIŞMA VE HABERLEŞME HÜRRİYETLERİ ENGELLENDİ

Savcılık hazırladığı iddianamede, basın mensubu olan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ın çalışma ve haberleşme hürriyetlerinin engellendiğine dikkat çekti. İki basın mensubunun darp edildiğini vurgulayan savcılık, şüphelilerin basın mensuplarını darp ettiklerini, ayrıca mala zarar verme suçunu işlediklerinin adli tıp raporu, teşhis ve görüntü inceleme tutanaklarından anlaşıldığını vurguladı.