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Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan TRT'ye suçlama! Para ile bile reklamımızı yayınlamıyorlar

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan TRT'ye suçlama! Para ile bile reklamımızı yayınlamıyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, TRT’ye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Ongun “TRT’nin tüm kanalları, İBB reklamlarını parasıyla dahi yayınlamıyor” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un TRT'de çıkan haberlerine tepki göstermişti. 2019 yılında İBB Başkanı seçilmesinden bu yana İmamoğlu'na ekranlarını kapatmakla suçlanan TRT'ye bir tepki de İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki geldi.

TRT’de 5 yıldır şöyle bir anı bile olmadı!

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ongun şu ifadeleri kullandı: “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, TRT’de 5 yıldır şöyle bir anı bile olmadı. Dahası da var. TRT’nin tüm kanalları, İBB reklamlarını parasıyla dahi yayınlamıyor. İstanbullular bu adaletsizliğe bir kez daha DUR diyecek.”

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