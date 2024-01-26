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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'nın Mars helikopteri bozuldu başka bir gezegende bozulan ilk araç oldu

NASA'nın Mars helikopteri bozuldu başka bir gezegende bozulan ilk araç oldu

NASA’nın Mars’taki helikopteri Ingenuity (Maharet), pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi.

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Başka bir gezegende uçak ilk araç olarak tarihe geçen Ingenuity, bundan sonra uçamayacak.

NASA’dan Bill Nelson, Ingenuity’nin planlanandan çok daha uzun süre uçmayı başardığını ve “insanlığın Güneş Sistemi’ndeki gelecek uçuşlarına giden yolu döşediğini” söyledi.

48 cm yüksekliğindeki küçük helikopter dik bir şekilde iniş yapmayı başarsa da bir daha kıpırdaması pek mümkün gözükmüyor.

Ingenuity Kızıl Gezegen’e Şubat 2021’de, tekerlekli Perseverance (Sebat) aracının içinde gönderilmişti.
Küçük helikopter, çok ince olan Mars atmosferinde uçuşun mümkün olduğunu kanıtlamıştı.

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