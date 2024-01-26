Yolcu otobüsü devrildi! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi! Ölü ve yaralılar var...

KASTAMONU'da yolcu otobüsü kazası oldu. Kastamonu-Taşköprü karayolunda yolcu otobüs buzlanma tarlaya devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. Yaralılardan üçünün durumu ağır...

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İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi.

Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor. Olay yerinden ilk görüntüler geldi...