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Bomba kulis! Muharrem İnce CHP ile anlaşamadı! 'Destekleyeceğiz' dediği İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracak

Bomba kulis! Muharrem İnce CHP ile anlaşamadı! 'Destekleyeceğiz' dediği İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile yürüttüğü işbirliği görüşmelerinde istediğini alamadı ve kararını verdi. Bugün basın toplantısı yapacak olan İnce'nin, daha önce iki kez görüşüp "destek vereceğiz" dediği Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracağı öğrenildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ikinci kez görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce arasında anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce’nin bu mesaja cevap vermediği iddia edildi.

Pazartesi adaylarını açıklamaya başlayacak

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, günler öncesinden duyurduğu basın toplantısını bugün gerçekleştirecek. Yerel seçimlerde ne yapacaklarını açıklayacak olan İnce'nin, pazartesi günü de adaylarını açıklayacağı belirtilen İnce, "Bizi oyalarlar ise ben de aday açıklamaya başlarım" demişti. 

İstanbul'da da aday çıkaracak!

Muharrem İnce, CHP ile ilk teması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sağlamıştı. Özgür Özel'den önce iki kez İmamoğlu ile görüşen İnce, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini duyurmuştu. İnce'nin CHP ile anlaşamadığı için İstanbul'da da aday çıkaracağı belirtiliyor. 

Selçuk Belediyesi teklifini reddetti

Cumhuriyet’in haberine göre, geçen hafta yapılan görüşmelerde Memleket Partisi’ne İzmir’de “garantili” bir ilçe belediyesi ve büyük kentlerde meclis üyelikleri verilmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i İzmir adayı göstermeyi düşünen Özel’in ondan boşalacak Selçuk Belediyesi’ni Memleket Partisi’ne önerdiği ancak İnce’nin teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Merkez ilçe talebi reddedildi

Muharrem İnce’nin İzmir’in merkez ilçelerinden birinin verilmesine yönelik talebi de başta CHP Sözcüsü Deniz Yücel olmak üzere CHP yönetimi tarafından onay görmedi. Anlaşma olmaması nedeniyle tüm gözler İnce'nin bugün saat 14:30'da yapacağı basın toplantısına çevrildi. 

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