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İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz açıkladı: Adaylığı pazar günü ilan edilecek

İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz açıkladı: Adaylığı pazar günü ilan edilecek

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken gözler özellikle İstanbul'da olacak. Mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Murat Kurum ve Başak Demirtaş'tan sonra bir rakip daha çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ismini açıklarken, adaylığın ise pazar günü yapılacağını aktardı.

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Siyasetin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler... Parti ve ittifakların adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. CHP İstanbul'da mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermişti. Cumhur İttifakı ise İmamoğlu'na rakip olarak Murat Kurum'u seçmişti.

Başak Demirtaş'tan adaylık çıkışı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da DEM'in uygun görmesi halinde İstanbul'dan aday olabileceğinin mesajını vermişti.

İsmail Saymaz duyurdu

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan yeni bir gelişmeyi duyurdu. Saymaz yaptığı açıklamada bir partinin daha aday çıkarma kararı aldığını aktardı. 

Saymaz paylaşımında şunları aktardı:

"Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.

Aydın’ın adaylığı pazar günü ilan edilecek.

Gelecek Partisi de destek verecek

Gelecek Partisi de Saadet’in adayını destekleyecek."

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