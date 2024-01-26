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Sahte doktor hastanede 'yaka kartı' ile yakalandı: Kırtasiyeden çıkarttım

Sahte doktor hastanede 'yaka kartı' ile yakalandı: Kırtasiyeden çıkarttım

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üzerinde ‘asistan doktor’ yazan sahte yaka kartıyla dolaşan C.S. (26) bir güvenlik görevlisinin şüphelenmesinin ardından yakalandı. Hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S, “Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım." dedi.

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki güvenlik görevlisi, kantinde alışveriş yapan C.S. isimli kadının, üzerinde ‘asistan doktor’ ibaresi bulunan yaka kartından şüphelenmesinin ardından kadına hangi bölümde görevli olduğunu sordu. Sorusuna çelişkili yanıt alan güvenlik görevlisi, durumu hastane polisine bildirdi.

Polisin yaptığı kontrolde yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.

İfadesinde, hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S, “Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım. Asansör ve kantinde bulunduğum zamanlarda bu kartı kullanıyordum. Herhangi bir hasta muayene etmedim, hasta odası ya da muayenehaneye girmedim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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